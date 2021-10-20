ФИФА хочет проводить Чемпионат мира каждые два года: 12 европейских сборных пригрозили бойкотом

Мировой футбол на пороге глобальных изменений.

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена с 2026 года проводить Чемпионат мира каждые два года, а не раз в четырехлетие, как это происходит сейчас. Об этом заявил президент организации Джанни Инфантино.

"Плюсы варианта с проведением Чемпионата мира каждые два года для меня очевидны. Больше соревнований самого высокого уровня, больше шансов дать миру надежду и развлечение. Когда было принято решение проводить ЧМ каждые 4 года, было всего 40 команд. Теперь их 211.

Идут разговоры о проведении ЧМ в пяти странах за раз, и если мы предполагаем, что раз в год будет либо мужской, либо женский чемпионат, то за 20 лет организаторами соревнования смогут побывать 100 стран", - цитирует Инфантино ESPN.

Для того, чтобы вместить в четырехлетие два мундиаля, ФИФА предлагает уменьшить количество отборочных матчей, а также количество международных пауз между ними. По словам Инфантино, сейчас ведутся внутренние консультации, окончательное решение собираются принять до конца года.

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Правда, как минимум 12 европейских ассоциаций уже выступили против идеи реформирования мирового первенства. Они не желают участвовать в мундиалях каждые два года и сообщили УЕФА о своих намерениях выйти из состава ФИФА, пишет Associated Press.

Собственно сам Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также не поддержал новаторство ФИФА. Президент организации Александр Чеферин заявил, что проведение мирового первенства каждые два года снизит ценность турнира.

"Эта концепция имеет все признаки решение, которое ФИФА хочет принять в спешке и оставить остаток игры за бортом. Выгоды кажутся незначительными, а подводных камней очень много. УЕФА будет продолжать противодействовать этому, пока здравый смысл не возьмет верх и планы не будут отменены", - передает позицию УЕФА агентство Reuters.

С момента основания в 1930 году Чемпионат мира по футболу проводится раз в четыре года. Исключением стали лишь 1942 и 1946 годы, когда турниры были отменены из-за Второй мировой войны.

Действующим победителем планетарного первенства является Франция, в финале 2018 года "трехцветные" обыграли Хорватию - 4:2.

Следующие Чемпионаты мира пройдут в Катаре (ноябрь-декабрь 2022 года), а также в США, Канаде и Мексике (лето 2026 года).

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