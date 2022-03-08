ФИФА из-за вторжения РФ приостановила контракты легионеров, выступающих в Украине: что известно

Игроки могут расторгнуть сделки в одностороннем порядке.

Международная федерация футбола (ФИФА) официально приняла решение о приостановлении действующих контрактов легионеров, выступающих в Чемпионате Украины.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Так, в мировом футболе произошел ряд событий, связанных с полномасштабным вторжением России в Украину. Чемпионат Украины пошел на вынужденный перерыв, тогда как в отношении команд из страны-оккупанта ФИФА и УЕФА приняли решение о полном отстранении от международного футбола.

После полного отстранения РФ от международного футбола в ФИФА начали обращаться с просьбой по поводу иностранных игроков, выступающих в чемпионатах. В частности, просьба касалась досрочного расторжения контрактов с российскими клубами без компенсации.

В итоге ФИФА приняла комплекс решений, вносящих временные изменения в правила трансферов футболистов. В частности, они будут касаться и легионеров, выступающих в чемпионате Украины.

Контракты с легионерами, выступающими в чемпионате Украины, приостановлены до 30 июня 2022 года. Это означает, что эти футболисты могут подписать контракты с другими клубами и быть зарегистрированы в любой иностранной ассоциации, независимо от открытого или закрытого трансферного окна.

Иностранным игрокам и тренерам, выступающим в чемпионате оккупантов, пора до 10 марта договориться о расторжении контракта. Если этого не произойдет, то после 10 марта футболисты имеют право приостановить свои контракты с российскими клубами и подписать договоры с другими.

Дедлайн регистрации в новом клубе для легионеров из Украины и России – 7 апреля 2022 года. В противном случае они остаются на контрактах в своих клубах и не смогут завершить сезон в другом.

Что касается иностранных клубов, то они не могут подписать больше двух футболистов из команд чемпионатов Украины и России.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua

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