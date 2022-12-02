ФИФА может отказаться от формата групп из трех команд на следующем Мундиале: детали

Международная федерация футбола ( ФИФА ) рассматривает вариант отказа от формата с 16 группами по три команды в каждой. Подобную идею ФИФА рассматривала уже с ЧМ-2026, на котором будут играть 48 команд, а не 32.

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что организаторы учли критику, поэтому сейчас идут обсуждения о возвращении к классическому формату,

Планировалось, что команды будут поделены на 16 групп, по три сборные в каждой. В плейоф турнира выходили бы сборные, занявшие два первых места. При таком формате матчи последнего тура могут не иметь никакого значения.

Пока нет никакой официальной информации об изменении схемы группового этапа. Обсуждение возможного формата чемпионата мира-2026 ФИФА планирует начать через несколько месяцев после окончания Мундиаля в Катаре.

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