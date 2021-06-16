ФИФА на полгода дисквалифицировала российского футболиста: детали скандала

Клуб уже намерен расторгнуть контракт с игроком.
Международная федерация футбола (ФИФА) на полгода дисквалифицировала форварда "Ростова" Владимира Обухова за употребление допинга.
Напомним, еще в марте 2021 года были возбуждены дисциплинарные дела в отношении трех российских футболистов по подозрению в употреблении ими допинга. Имена игроков не назывались.
Ввиду обстоятельств "Ростов" намерен расторгнуть контракт с 29-летним нападающим, сообщает "Р-Спорт".
- Обухов является воспитанником московского "Спартака". Всю свою карьеру он выступал исключительно на родине.
- Форвард поиграл за юношеские и молодежную сборные России.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в Сети предложили форму для сборной России на Чемпионат Европы.