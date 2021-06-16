ФИФА на полгода дисквалифицировала российского футболиста: детали скандала

Клуб уже намерен расторгнуть контракт с игроком.

Международная федерация футбола (ФИФА) на полгода дисквалифицировала форварда "Ростова" Владимира Обухова за употребление допинга.

Напомним, еще в марте 2021 года были возбуждены дисциплинарные дела в отношении трех российских футболистов по подозрению в употреблении ими допинга. Имена игроков не назывались.

Ввиду обстоятельств "Ростов" намерен расторгнуть контракт с 29-летним нападающим, сообщает "Р-Спорт".

Обухов является воспитанником московского " Спартака ". Всю свою карьеру он выступал исключительно на родине.

". Всю свою карьеру он выступал исключительно на родине. Форвард поиграл за юношеские и молодежную сборные России.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в Сети предложили форму для сборной России на Чемпионат Европы.

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