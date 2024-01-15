ФИФА назвала имя лучшего футболиста 2023 года: кто получил престижную награду

В понедельник, 15 января, в Лондоне состоялась церемония награждения The Best FIFA Football Awards, во время которой награду лучшему футболисту по итогам 2023 года получил форвард "Интера" Майами Лионель Месси.

В борьбе за престижный приз аргентинец обошел Эрлинга Холанда ("Манчестер Сити"/ сборная Норвегии) и Килиана Мбаппе (ПСЖ / сборная Франции).

Месси и Холанд набрали одинаковое количество баллов - по 48, но награду получил аргентинец из-за большего числа голосов капитанов национальных команд.

Результаты голосования за лучшего футболиста 2023 года / Фото: ФИФА

Месси в третий раз выиграл награду FIFA The Best как лучший футболист года. Ранее он стал обладателем этого приза в 2019-м и 2022-м.

Добавим, что приз лучшей футболистке 2023 года получила испанка Айтана Бонмати, выступающая за "Барселону".

Отметим, что лучшего футболиста 2023 определяли главные тренеры и капитаны национальных сборных, а также журналисты и болельщики, голосовавшие на сайте ФИФА. Учитывались выступления игроков в период с 19 декабря 2022-го по 20 августа 2023 года.

Напомним, в прошлом году лучшим футболистом по версии ФИФА был признан Лионель Месси, который вместе со сборной Аргентины стал победителем чемпионата мира-2022 в Катаре.

Лучшим вратарем 2022 года стал голкипер "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, а лучшим тренером – наставник "альбиселесте" Лионель Скалони.

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