ФИФА назвала лучший гол ЧМ-2026

Сидни Кабрал Лопес / © Associated Press

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Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лучший гол чемпионата мира-2026, который с 11 июня по 19 июля состоялся сразу в трех странах — США, Мексике и Канаде.

Результаты голосования были обнародованы на официальном сайте ФИФА.

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Лучшим на турнире определили гол кабовердийца Сидни Кабрала Лопеса в матче 1/16 финала против Аргентины.

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В экстра-таймах, на 103-й минуте поединка, Кабрал сравнял счет — 2:2. Он сместился с левого фланга в штрафную площадку "альбиселесте" и эффектным обводящим ударом закрутил мяч в дальнюю "девятку" ворот Эмилиано Мартинеса.

"В момент, когда прошел соперника, я увидел щель и подумал: "Давайте попробуем". Я хорошо пробиваю с обеих ног. Заметил пространство и целил в верхний угол. Прицелился и очень удачно пробил по мячу.

Когда посмотрел вверх и увидел, как он целит в этот верхний угол, я подумал: "Что я только что сделал?" Я не мог в это поверить. Посмотрел на партнеров: все кричали, хватались за голову, были в восторге.

Я просто побежал без раздумий. Затем осознал, что забил зрелищный гол на чемпионате мира. Все просто мечтают отличиться на чемпионате мира, но забить таким образом, на такой большой сцене против такого большого соперника — это было чрезвычайно", — комментировал свой гол кабовердиец.

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Несмотря на лучший мяч турнира, сборной Кабо-Верде не удалось пробиться в следующую стадию. Автогол на 111-й минуте принес аргентинцам победу со счетом 3:2 и путевку в 1/8 финала.

Напомним, победителем ЧМ-2026 стала сборная Испании, которая в финале в экстра-таймах дожала Аргентину (1:0), которая после 90+3-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Энцо Фернандеса. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Бронзовые медали ЧМ-2026 завоевала Англия, которая в сверхголевом матче за третье место одолела Францию (6:4).

Ранее сообщалось, что назван лучший игрок ЧМ-2026.

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Также мы рассказывали, что ФИФА представила символическую сборную ЧМ-2026.

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