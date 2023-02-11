ФИФА назвала трех претендентов на звание лучшего футболиста года

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила тройку претендентов на звание лучшего игрока года.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

На престижную награду претендуют аргентинский форвард Лионель Месси (ПСЖ) и французские нападающие Карим Бензема ("Реал" Мадрид) и Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Кроме того, были объявлены финалисты премии FIFA The Best в других номинациях.

Лучший тренер

Карло Анчелотти ("Реал")

Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити")

Лионель Скалони (сборная Аргентины)

Лучший вратарь

Тибо Куртуа ("Реал", сборная Бельгии)

Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", сборная Аргентины)

Яссин Буну ("Севилья", сборная Марокко)

Лучшая футболистка

Бет Мид ("Арсенал", сборная Англии)

Алекс Морган ("Сан-Диего Вэйв", сборная США)

Алексия Путельяс ("Барселона", сборная Испании)

Торжественная церемония награждения The Best FIFA Football Awards состоится 27 февраля в Париже.

В прошлом году приз лучшему футболисту получил польский форвард Роберт Левандовски, выступавший на тот момент за "Баварию". Лучшим тренером года признали тогдашнего наставника "Челси" Томаса Тухеля.

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