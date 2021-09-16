ФИФА обновила рейтинг национальных сборных после сентябрьских матчей: на каком месте Украина

"Сине-желтые" потеряли две позиции в мировой классификации.
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала рейтинг национальных сборных по итогам сентябрьских поединков. В нем сборная Украины опустилась с 25-го на 27-е место.
После обнародования августовского рейтинга "сине-желтые" провели три поединка: в квалификации на ЧМ-2022 украинцы сыграли вничью с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1), а также расписали мировую с чехами в товарищеской встрече (1:1).
Отметим, что среди сборных УЕФА Украина расположилась на 15-м месте.
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РЕЙТИНГ ФИФА
(От 16 сентября 2021 года)
1. Бельгия - 1832,33
2. Бразилия - 1811,73
3. Англия - 1755,44
4. Франция - 1754,31*
5. Италия - 1735,73
6. Аргентина - 1725,31
7. Португалия - 1674,9
8. Испания - 1673,68
9. Мексика - 1666,19
10. Дания - 1658,49
...
27. УКРАИНА - 1520,07
55. Финляндия - 1406.92*
57. Босния и Герцеговина - 1405.3*
120. Казахстан - 1151.18*
* - соперники сборной Украины в отборе Чемпионата мира-2022
- После 5 матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 5 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция, которая сыграла на поединок больше команды Петракова.
- В следующем матче квалификации "сине-желтые" 9 октября сыграют на выезде против Финляндии.
- Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций-УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.