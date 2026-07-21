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ФИФА обновила рейтинг сборных после ЧМ-2026: на каком месте Украина
Сборная Украины потеряла одну позицию и опустилась на 33-е место в рейтинге национальных команд.
Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг мужских национальных сборных после чемпионата мира-2026.
Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте ФИФА.
Сборная Украины, которая пропустила ЧМ-2026, потеряла одну позицию и опустилась на 33-е место в рейтинге национальных команд. "Сине-желтых" обошел Кот-д'Ивуар.
Новым лидером мирового рейтинга стала Испания, которая опередила Аргентину. Отметим, что "Фурия Роха" одолела "альбиселесте" (1:0) в финале Мундиаля-2026.
Рейтинг сборных ФИФА на 20 июля 2026 года
1. Испания — 1995.88 баллов (+1 позиция)
2. Аргентина — 1970.37 (-1)
3. Франция — 1948.97
4. Англия — 1922.83
5. Бразилия — 1804.92 (+1)
6. Марокко — 1803.99 (+1)
7. Португалия — 1787.85 (-2)
8. Бельгия — 1778.36 (+1)
9. Нидерланды — 1775.54 (-1)
10. Мексика — 1754.30 (+4)
…
32. Южная Корея — 1558.72 (-7)
33. Украина — 1549.29 (-1)
34. Парагвай — 1542.48 (+7)
Следующим официальным турниром для сборной Украины станет Лига наций-2026/27. Команда Андреа Мальдеры выступит в Дивизионе B, где ее соперниками в группе будут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия.
Первый официальный матч под руководством Мальдеры сборная Украины сыграет осенью — 25 сентября на выезде против Венгрии.
Ранее стало известно, где сборная Украины по футболу проведет домашние матчи Лиги наций.