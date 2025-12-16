ФИФА объявила имя лучшего футболиста 2025 года

Награда The Best FIFA Football Awards / © Associated Press

16 декабря, в столице Катара, городе Доха, состоялась церемония награждения The Best FIFA Football Awards, во время которой награду лучшему футболисту по итогам 2025 года получил французский вингер ПСЖ Усман Дембеле.

Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

В борьбе за почетную награду Дембеле обошел конкурентов, какими были Нуну Мендеш (ПСЖ), Ашраф Хакими (ПСЖ), Витинья (ПСЖ), Рафинья ("Барселона"), Ламин Ямаль ("Барселона"), Педри ("Барселона"), Коул Палмер ("Челси"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Гарри Кейн ("Бавария") и Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид).

Отметим, что лучшего футболиста 2025 года определяли главные тренеры и капитаны национальных сборных, а также журналисты и болельщики, которые голосовали на сайте ФИФА. Учитывались выступления игроков в период с 11 августа 2024-го по 2 августа 2025 года.

В прошлом сезоне Дембеле помог ПСЖ выиграть чемпионат и Кубок Франции, а также первую в клубной истории Лигу чемпионов.

Отметим, что в этом году Дембеле также стал обладателем "Золотого мяча", который вручает авторитетный журнал France Football.

Напомним, в прошлом году лучшим футболистом по версии ФИФА был признан форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор.