ФИФА объявила место проведения матча-открытия и финала чемпионата мира-2026

Мундиаль пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике.
Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с местом проведения матча-открытия и финала чемпионата мира 2026 года, который состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике.
Матч-открытие Мундиаля состоится 11 июня на стадионе "Ацтека" в столице Мексики, городе Мехико.
Это будет первая арена, которая будет принимать игры трех чемпионатов мира – 1970, 1986 и 2026 годов. Вместимость стадиона "Ацтека" составляет более 83 тысяч зрителей.
Мексика— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2024
️ Estadio Azteca
️ 11 June 2026
The #FIFAWorldCup 26 opening match is coming to Mexico!
Финальный поединок ЧМ-2026 состоится 19 июля на "MetLife Stadium" в Нью-Джерси, который вмещает больше 82 тысяч зрителей.
The #FIFAWorldCup 26 final headed в Нью-Йорк New Jersey! #WeAre26— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2024
Мундиаль-2026 станет первым в истории, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
В общей сложности ЧМ-2026 будет состоять из 104 матчей, а сам турнир продлится 39 дней. Это будет самый продолжительный чемпионат мира по футболу в истории. Для сравнения: на ЧМ-2022 было сыграно 64 поединка за 28 дней.
Напомним, действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.
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