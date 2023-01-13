ФИФА объявила номинантов на Премию Пушкаша за лучший гол года (видео)

На приз претендуют одиннадцать игроков.

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила претендентов на награду имени Ференца Пушкаша, которая вручается за лучший гол года.

Имена кандидатов на почетную награду с видео их забитых мячей появились на официальном сайте организации.

Всего в список попали 11 номинантов: в этом году с 8 представителями мужского футбола также будут конкурировать три женщины.

Проголосовать за самый красивый гол можно на сайте ФИФА по этой ссылке.

Полный список номинантов на Премия Пушкаша

Димитри Пайе ("Марсель" - ПАОК)

Алессия Руссо (Англия - Швеция)

Амандин Анри ("Барселона" - "Лион")

Килиан Мбаппе (Аргентина - Франция)

Сальма Параллуэлло ("Барселона" - "Вильярреал")

Марцин Олексы ("Варта" Познань - "Сталь" Жешув)

Ришарлисон (Бразилия - Сербия)

Тео Эрнандес ("Милан" - "Аталанта")

Алу Куол (Ирак U23 - Австралия U23)

Франсиско Гонсалес Метийи ("Росарио Сентраль" - "Сентраль Кордова")

Марио Балотелли ("Адана Демирспор" - "Гезтеппе")

Видео всех голов-номинантов на Премия Пушкаша

Все 11 nominees for the 2022 Puskas награда — кто отказывается?



pic.twitter.com/dnLb6PkKZp — The72 — We Love the #EFL (@_The72) January 12, 2023

Голосование болельщиков продлится до 3 февраля. Церемония награждения The Best FIFA Football Awards состоится 27 февраля.

Ранее сообщалось, что ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока года.

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