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ФИФА объявила номинантов на Премию Пушкаша за лучший гол года (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
465
Время на прочтение
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ФИФА объявила номинантов на Премию Пушкаша за лучший гол года (видео)

Фото: Associated Press

На приз претендуют одиннадцать игроков.

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила претендентов на награду имени Ференца Пушкаша, которая вручается за лучший гол года.

Имена кандидатов на почетную награду с видео их забитых мячей появились на официальном сайте организации.

Всего в список попали 11 номинантов: в этом году с 8 представителями мужского футбола также будут конкурировать три женщины.

Проголосовать за самый красивый гол можно на сайте ФИФА по этой ссылке.

Полный список номинантов на Премия Пушкаша

Димитри Пайе ("Марсель" - ПАОК)

Алессия Руссо (Англия - Швеция)

Амандин Анри ("Барселона" - "Лион")

Килиан Мбаппе (Аргентина - Франция)

Сальма Параллуэлло ("Барселона" - "Вильярреал")

Марцин Олексы ("Варта" Познань - "Сталь" Жешув)

Ришарлисон (Бразилия - Сербия)

Тео Эрнандес ("Милан" - "Аталанта")

Алу Куол (Ирак U23 - Австралия U23)

Франсиско Гонсалес Метийи ("Росарио Сентраль" - "Сентраль Кордова")

Марио Балотелли ("Адана Демирспор" - "Гезтеппе")

Видео всех голов-номинантов на Премия Пушкаша

Голосование болельщиков продлится до 3 февраля. Церемония награждения The Best FIFA Football Awards состоится 27 февраля.

Ранее сообщалось, что ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока года.

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Дата публикации
Просмотры
465
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