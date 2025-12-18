- Дата публикации
ФИФА объявила рекордные призовые для участников ЧМ-2026 по футболу
Чемпион мира получит 50 миллионов долларов призовых.
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила размер призовых средств для участников финального турнира чемпионата мира-2026 по футболу.
Об этом сообщил официальный сайт организации.
Общая сумма призовых составит 727 миллионов долларов – рекорд в истории чемпионатов мира. Это на 50% больше, чем было на предыдущем ЧМ-2022 в Катаре.
Каждый участник финальной части Мундиаля гарантированно получит 10,5 миллиона долларов, из которых 9 миллионов – за выход на турнир, а еще 1.5 миллиона – покрытие расходов на подготовку к чемпионату мира.
Остальные 655 миллионов будут распределены между участниками турнира в зависимости от результатов.
Будущий чемпион мира получит 50 миллионов долларов призовых.
Распределение призовых на ЧМ-2026 по футболу
Чемпион: 50 миллионов долларов.
Второе место: 33 миллиона долларов.
Третье место: 29 миллионов долларов.
4-е место: 27 миллионов долларов.
5-8 место: 19 миллионов долларов.
9-16 места: 15 миллионов долларов.
17-32 место: 11 миллионов долларов.
33-48 место: 9 миллионов долларов.
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
В ходе жеребьевки финального турнира ЧМ-2026 было сформировано 12 групп по четыре команды в каждой. По 2 лучшие сборные из каждого квартета и 8 обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.
Сборная Украины в плей-офф отбора ЧМ-2026
Для того, чтобы принять участие в финальном турнире ЧМ-2026, сборной Украины нужно выиграть еще два матча. В полуфинале плей-офф европейского отбора команда Сергея Реброва 26 марта 2026 года сыграет против Швеции.
Матч Украина – Швеция будет номинально домашним для нашей сборной и состоится на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия.
В случае победы над шведами сборная Украины на этой же арене в финале плей-офф 31 марта 2026 года разыграет путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша – Албания.
Напомним, сборная Украины уже узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026 по футболу. Если "сине-желтые" смогут пробиться на Мундиаль, то посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.