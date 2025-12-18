ФИФА объявила рекордные призовые для участников ЧМ-2026 по футболу

Трофей чемпионата мира по футболу / © Associated Press

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила размер призовых средств для участников финального турнира чемпионата мира-2026 по футболу.

Об этом сообщил официальный сайт организации.

Общая сумма призовых составит 727 миллионов долларов – рекорд в истории чемпионатов мира. Это на 50% больше, чем было на предыдущем ЧМ-2022 в Катаре.

Каждый участник финальной части Мундиаля гарантированно получит 10,5 миллиона долларов, из которых 9 миллионов – за выход на турнир, а еще 1.5 миллиона – покрытие расходов на подготовку к чемпионату мира.

Остальные 655 миллионов будут распределены между участниками турнира в зависимости от результатов.

Будущий чемпион мира получит 50 миллионов долларов призовых.

Распределение призовых на ЧМ-2026 по футболу

Чемпион : 50 миллионов долларов.

Второе место : 33 миллиона долларов.

Третье место : 29 миллионов долларов.

4-е место : 27 миллионов долларов.

5-8 место : 19 миллионов долларов.

9-16 места : 15 миллионов долларов.

17-32 место : 11 миллионов долларов.

33-48 место: 9 миллионов долларов.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

В ходе жеребьевки финального турнира ЧМ-2026 было сформировано 12 групп по четыре команды в каждой. По 2 лучшие сборные из каждого квартета и 8 обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Сборная Украины в плей-офф отбора ЧМ-2026

Для того, чтобы принять участие в финальном турнире ЧМ-2026, сборной Украины нужно выиграть еще два матча. В полуфинале плей-офф европейского отбора команда Сергея Реброва 26 марта 2026 года сыграет против Швеции.

Матч Украина – Швеция будет номинально домашним для нашей сборной и состоится на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия.

В случае победы над шведами сборная Украины на этой же арене в финале плей-офф 31 марта 2026 года разыграет путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша – Албания.

Напомним, сборная Украины уже узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026 по футболу. Если "сине-желтые" смогут пробиться на Мундиаль, то посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.