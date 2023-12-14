ФИФА объявила тройку номинантов на звание лучшего игрока 2023 года

Победитель будет назван на церемонии, которая состоится 15 января 2024 года.

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала финальную тройку номинантов на премию The Best лучшему футболисту по итогам 2023 года.

Как сообщает официальный сайт организации, на награду претендуют Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити" / сборная Норвегии), Килиан Мбаппе (ПСЖ / сборная Франции) и Лионель Месси ("Интер" Майами / сборная Аргентины).

Лучшего футболиста 2023 определяют главные тренеры и капитаны национальных сборных, а также журналисты и болельщики, которые голосуют на сайте ФИФА. Учитываются выступления игроков в период с 19 декабря 2022-го по 20 августа 2023 года, без чемпионата мира-2022 в Катаре.

Победитель будет назван на церемонии, которая состоится 15 января 2024 года в Лондоне.

Напомним, лучшим футболистом прошлого года по версии ФИФА был признан Лионель Месси, который вместе со сборной Аргентины стал победителем ЧМ-2022.

Лучшим вратарем 2022 года стал голкипер "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, а лучшим тренером – наставник "альбиселесте" Лионель Скалони.

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