ФИФА оштрафовала сборную Сербии за скандальный флаг на ЧМ-2022

Игроки вывесили в раздевалке флаг с Косово в составе своей страны.

Международная федерация футбола (ФИФА) накажет Федерацию футбола Сербии за политический скандал на чемпионате мира-2022. Перед матчем 1-го тура против Бразилии в раздевалке национальной команды висел флаг, на котором территория Сербии включает Косово.

Об этом сообщает AP News.

В ФИФА рассмотрели жалобу Футбольной федерации Косово и наложили на сербов штраф. Теперь они вынуждены выплатить штраф в размере 20 000 швейцарских франков (21,3 тысяч долларов).

Добавим, что в этом матче Сербия уступила Бразилию со счетом 2:0. Впоследствии неудачи команды на Мундиале продолжились, и она не сумела пробиться в плей-офф, имея в активе только одно очко.

Напомним, что Сербия отметилась еще одним скандалом на ЧМ-2022. Сербские фанаты скандировали кричалку о братании с россиянами перед матчем против Бразилии на ЧМ-2022.

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