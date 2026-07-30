ФИФА открыла дисциплинарные дела против сборной Аргентины после скандалов на ЧМ-2026

Сборная Аргентины / © Associated Press

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Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила несколько дисциплинарных дел против Аргентинской футбольной ассоциации и футболистов сборной Аргентины по итогам чемпионата мира-2026.

Об этом сообщил журналист Роб Гаррис.

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Одним из эпизодов, который будет рассматривать дисциплинарный комитет, стала демонстрация футболистами "альбиселесте" баннера с надписью на испанском языке "Las Malvinas son argentinas" ("Мальвинские острова — аргентинские") после победы над Англией (2:1) в полуфинале турнира.

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Мальвинские острова — это название Фолклендских островов, которое используют аргентинцы. Аргентина и Великобритания в 1982 году воевали за Фолклендские острова. По итогам военных действий, которые продолжались 74 дня, Великобритания вернула себе контроль над территорией. В результате этого конфликта погибли 255 британских и 649 аргентинских военных.

Правила ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) строго запрещают какие-либо политические лозунги, поэтому за такую акцию сборную Аргентины может ожидать наказание.

Сборная Аргентины / © Associated Press

Болельщики сборной Аргентины / © Associated Press

Также возбуждены дисципинарные дела и касательно поведения отдельных игроков сборной Аргентины после проигранного финала ЧМ-2026 против Испании (0:1 д.в.). После финального свистка между футболистами обеих команд произошла драка.

Науэль Молина и Леандро Паредес обвиняются в нападении на соперника. Молина и еще один аргентинец Тьяго Альмада также подозреваются в неспортивном поведении. Аналогичное дело возбуждено против полузащитника сборной Испании Гави.

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Кроме того, ФИФА изучает поведение аргентинских болельщиков, которые, вероятно, выкрикивали дискриминационные и расистские оскорбления, а также бросали посторонние предметы на поле.

Ранее сообщалось, что Аргентина подаст судебные иски из-за кампании дезинформации во время ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что капитан аргентинской сборной Лионель Месси опубликовал трогательный пост после поражения в финале ЧМ-2026.

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