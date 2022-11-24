ФИФА открыла производство против Мексики после матча ЧМ-2022: в чем дело

Мексиканская футбольная ассоциация может быть наказана за действия болельщиков во время игры с Польшей.

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла производство против Мексиканской футбольной ассоциации после матча 1-го тура группы С чемпионата мира-2022 со сборной Польши.

Об этом сообщает ESPN .

Причиной послужили дискриминационные возгласы мексиканских болельщиков во время поединка с "Кадрой". Производство было открыто на основании статьи 13 Дисциплинарного кодекса ФИФА.

По информации испанских СМИ, мексиканские фанаты отметились оскорбительными выкрикиваниями в адрес представителей ЛГБТ-сообщества. Добавим, что ранее мексиканская федерация уже подвергалась санкциям ФИФА из-за гомофобных выкриков на стадионе.

Матч Мексика – Польша завершился безголевой ничьей. Капитан поляков Роберт Левандовски не реализовал пенальти, не сумев пробить вратаря мексиканцев Гильерме Очоа.

В другом матче первого тура квартета C сборная Аргентины сенсационно уступила саудитам со счетом 1:2.

саудитам со счетом 1:2. Во втором туре 26 ноября Польша будет противостоять Саудовской Аравии, а аргентинцы сыграют с мексиканцами. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы.

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