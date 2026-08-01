ФИФА отменила скандальные планы по продаже прав на чемпионат мира частным инвесторам

Джанни Инфантино / © Associated Press

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Международная федерация футбола (ФИФА) отменила свои планы по продаже долей прав на чемпионат мира частным инвесторам.

Об этом сообщил президент организации Джанни Инфантино.

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Ранее УЕФА и 55 национальных членов-ассоциаций пригрозили бойкотом чемпионата мира, если ФИФА продаст долю прав на него частным инвесторам. В этом УЕФА также поддержали Конфедерация футбола стран Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатская конфедерация футбола (АФК).

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"Внимательно выслушав все позиции, мы пришли к выводу, что этот проект вызвал разногласия такого характера, которые, независимо от уровня поддержки, больше не соответствуют начальной цели, ради которой он был предложен. Нашей целью всегда было и всегда будет объединять и развивать футбол. Поэтому это предложение не будет реализовано.

В дальнейшем я намерен в ближайшие дни и недели снова объединить все заинтересованные стороны в духе совместного интереса к нашей игре, чтобы и дальше способствовать развитию футбола во всем мире, особенно в тех странах, которые больше всего нуждаются в нашей поддержке", — говорится в заявлении ФИФА.

Напомним, план ФИФА предусматривал создание отдельной компании FIFA Forward Enterprise (FFE), которая должна была руководить чемпионатом мира. Сумма сделки по продаже долей ЧМ частным инвесторам оценивалась в 17 млрд евро.

Финансовым консультантом проекта должна была стать JP Morgan, а группу инвесторов возглавить Thrive Capital, директором которой является Джошуа Кушнер — родной брат Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

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Ранее сообщалось, что ФИФА открыла дисциплинарные дела против сборной Аргентины после скандалов на ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что ФИФА назвала лучший гол ЧМ-2026.

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