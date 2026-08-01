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ФИФА отменила скандальные планы по продаже прав на чемпионат мира частным инвесторам
В организации отказались от своих намерений после того, как УЕФА и еще две континентальные конфедерации пригрозили бойкотом соревнований.
Международная федерация футбола (ФИФА) отменила свои планы по продаже долей прав на чемпионат мира частным инвесторам.
Об этом сообщил президент организации Джанни Инфантино.
Ранее УЕФА и 55 национальных членов-ассоциаций пригрозили бойкотом чемпионата мира, если ФИФА продаст долю прав на него частным инвесторам. В этом УЕФА также поддержали Конфедерация футбола стран Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатская конфедерация футбола (АФК).
"Внимательно выслушав все позиции, мы пришли к выводу, что этот проект вызвал разногласия такого характера, которые, независимо от уровня поддержки, больше не соответствуют начальной цели, ради которой он был предложен. Нашей целью всегда было и всегда будет объединять и развивать футбол. Поэтому это предложение не будет реализовано.
В дальнейшем я намерен в ближайшие дни и недели снова объединить все заинтересованные стороны в духе совместного интереса к нашей игре, чтобы и дальше способствовать развитию футбола во всем мире, особенно в тех странах, которые больше всего нуждаются в нашей поддержке", — говорится в заявлении ФИФА.
Напомним, план ФИФА предусматривал создание отдельной компании FIFA Forward Enterprise (FFE), которая должна была руководить чемпионатом мира. Сумма сделки по продаже долей ЧМ частным инвесторам оценивалась в 17 млрд евро.
Финансовым консультантом проекта должна была стать JP Morgan, а группу инвесторов возглавить Thrive Capital, директором которой является Джошуа Кушнер — родной брат Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что ФИФА открыла дисциплинарные дела против сборной Аргентины после скандалов на ЧМ-2026.
Также мы рассказывали, что ФИФА назвала лучший гол ЧМ-2026.