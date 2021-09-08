ФИФА отстранила от матчей за клубы восемь игроков сборной Бразилии: детали громкого скандала

ФИФА отстранила от матчей за клубы восемь игроков сборной Бразилии: детали громкого скандала

Санкции также коснутся других футболистов из Южной Америки.

ФИФА отстранила от матчей за клубы восемь игроков сборной Бразилии, все они выступают в Англии. Санкция будет действовать в течение пяти дней. Таким образом, футболисты не смогут принять участие в матчах ближайшего тура АПЛ и еврокубков.

Такое решение ФИФА связано с конфликтом между Бразильской конфедерацией футбола и Премьер-лигой. Клубы АПЛ отозвали своих игроков из расположения сборной из Южной Америки, которой 10 сентября предстоит сыграть матч отбора ЧМ-2022. Ввиду такого решения Бразильская конфедерация футбола обратилась в ФИФА, чтобы применить "правило пяти дней".

Под санкции попали Алиссон Беккер, Фабиньо, Роберто Фирмино (все - "Ливерпуль"), Эдерсон, Габриэл Жезус (оба - "Манчестер Сити"), Рафинья ("Лидс"), Фред ("Манчестер Юнайтед") и Тьяго Силва ("Челси"), сообщает Goal.com.

Интересно, что санкция не коснулась Ришарлисона. "Эвертон" тоже отозвал своего игрока, однако в Бразилии не просили наказывать клуб, так как он ранее разрешил игроку сыграть на Олимпиаде-2020 в Токио.

Также отстранены от игр за клубы АПЛ будут игроки из Аргентины, Мексики, Парагвая и Чили.

"Правило пяти дней" предусматривает отстранение на указанный срок игроков от матчей за клуб, если тот без уважительной причины запретил ему играть за сборную.

Если футболист, к которому была применена санкция, выйдет на поле в поединке за клуб во время ее действия, его команде будет засчитано техническое поражение.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку