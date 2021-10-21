ФИФА после отборочных матчей к ЧМ-2022 обновила рейтинг национальных сборных: на каком месте Украина

"Сине-желтые" добавили одну строчку в мировой классификации.
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала рейтинг национальных сборных по итогам октябрьских поединков.
Об этом говорится на официальном сайте организации.
Так, сборная Украины прибавила в мировой классификации одну строчку и теперь располагается на 26 месте. Отметим, что среди сборных УЕФА коллектив Александра Петракова расположился на 16-м месте.
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РЕЙТИНГ ФИФА
(От 21 октября 2021 года)
1. Бельгия — 1832,33
2. Бразилия — 1820,36
3. Франция — 1779,24*
4. Италия — 1750,52
5. Англия — 1750,16
6. Аргентина — 1738,39
7. Испания — 1687,66
8. Португалия — 1681,73
9. Мексика — 1672,92
10. Дания — 1668,98
...
26. Украина — 1527,12
56. Босния и Герцеговина — 1414,92*
60. Финляндия — 1403,96*
125. Казахстан — 1137,46*
* — соперники сборной Украины в отборе Чемпионата мира-2022
- Сборная Украины в октябре провела две встречи отбора к ЧМ-2022 — на выезде сумела одолеть Финляндию (2:1) и расписала ничью дома против Боснии и Герцеговины (1:1);
- После семи матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает второе место группы D. На третьем месте с 8 баллами Финляндия. Боснийцы с 7 пунктами расположились на четвертой позиции. Эти команды провели на игру меньше коллектива Петракова. Возглавляет группу сборная Франции, которая после шести поединков набрала 12 пунктов;
- Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.
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