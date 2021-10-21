ФИФА после отборочных матчей к ЧМ-2022 обновила рейтинг национальных сборных: на каком месте Украина

ФИФА после отборочных матчей к ЧМ-2022 обновила рейтинг национальных сборных: на каком месте Украина

"Сине-желтые" добавили одну строчку в мировой классификации.

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала рейтинг национальных сборных по итогам октябрьских поединков.

Об этом говорится на официальном сайте организации.

Так, сборная Украины прибавила в мировой классификации одну строчку и теперь располагается на 26 месте. Отметим, что среди сборных УЕФА коллектив Александра Петракова расположился на 16-м месте.

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РЕЙТИНГ ФИФА

(От 21 октября 2021 года)

1. Бельгия — 1832,33

2. Бразилия — 1820,36

3. Франция — 1779,24*

4. Италия — 1750,52

5. Англия — 1750,16

6. Аргентина — 1738,39

7. Испания — 1687,66

8. Португалия — 1681,73

9. Мексика — 1672,92

10. Дания — 1668,98

...

26. Украина — 1527,12

56. Босния и Герцеговина — 1414,92*

60. Финляндия — 1403,96*

125. Казахстан — 1137,46*

* — соперники сборной Украины в отборе Чемпионата мира-2022

Сборная Украины в октябре провела две встречи отбора к ЧМ-2022 — на выезде сумела одолеть Финляндию ( 2:1 ) и расписала ничью дома против Боснии и Герцеговины ( 1:1 );

) и расписала ничью дома против Боснии и Герцеговины ( ); После семи матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает второе место группы D. На третьем месте с 8 баллами Финляндия. Боснийцы с 7 пунктами расположились на четвертой позиции. Эти команды провели на игру меньше коллектива Петракова. Возглавляет группу сборная Франции, которая после шести поединков набрала 12 пунктов;

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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