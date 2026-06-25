Президент ФИФА Джанни Инфантино и кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

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Международная федерация футбола (ФИФА) приняла новое позорное решение в отношении россиян.

Как сообщает пресс-служба организации, ФИФА пригласила страну-агрессора и ее союзника Беларусь принять участие в первом в истории чемпионате мира среди сборных U-15.

"В первом турнире среди юношей смогут принять участие команды всех ассоциаций-членов ФИФА. Второй турнир, запланированный на 2027 год, будет проводиться исключительно среди команд девушек", — говорится в заявлении.

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Чемпионат мира для юношей и девушек до 15 лет состоится в Азербайджане с 22 по 31 октября 2026 года.

Отметим, что все российские клубы и сборные были отстранены на международной арене после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Безусловно, мы должны это сделать (вернуть россиян в международный футбол). Да... по крайней мере на юношеском уровне. Тот запрет ничего не дал. Санкции привели к еще большему разочарованию и ненависти", — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино в феврале в комментарии британскому вещателю Sky, отвечая на вопрос работает ли ФИФА над отменой отстранения россиян.

Ранее сообщалось, что УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2026/27.

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