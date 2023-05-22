ФИФА продлила действие скандального правила касательно легионеров, из-за которого судится с "Шахтером": есть исключения

Международная федерация футбола (ФИФА) продлила действие специального трансферного правила, позволяющего легионерам из чемпионатов Украины и России в одностороннем порядке приостановить контракты со своими клубами.

Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Действие правила продлено еще на год – до 30 июня 2024 года, при условии, что клубы будут проинформированы об этом в письменной форме до 1 июля текущего года.

В то же время, теперь правило содержит ограничения, которых не было раньше. Им не смогут воспользоваться игроки и тренеры, подписавшие или пролонгировавшие контракт с украинским или российским клубами после 7 марта 2022 года.

Кроме того, с целью предотвращения злоупотреблений игроки и тренеры, контракты которых были приостановлены на основании этого правила, на период приостановки не могут быть объектом трансфера или аренды на платной основе, а также подписывать соглашение с другим украинским или российским клубом.

Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину ФИФА разрешила легионерам из УПЛ, а также чемпионата России в одностороннем порядке приостановить контракты со своими клубами. Сначала новое трансферное правило было рассчитано до июня 2022 года, но затем ФИФА продлила срок его действия еще на год, до июня 2023-го.

Воспользовавшись новым правилом ФИФА, "Шахтер" покинули почти все легионеры. "Горняки" утверждали, что это нанесло клубу экономические потери в размере около 50 миллионов евро и обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием от ФИФА возместить ущерб.

Однако CAS отклонил иск "Шахтера", отказав "оранжево-черным" в возмещении ущерба. После этого украинский клуб решил обжаловать решение CAS и подал жалобу в Еврокомиссию против ФИФА по поводу действующего правила.

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