ФИФА строго наказала футболиста, который нанес сопернику жуткую травму на ЧМ-2026

Канада — Катар / © Associated Press

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Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала на пять матчей полузащитника сборной Катара Ассима Мадибо за грубое нарушение правил в поединке второго тура чемпионата мира-2026 против команды Канады, в результате которого ужасную травму получил канадский хавбек Исмаэль Коне.

Об этом сообщает Reuters.

В результате столкновения Коне получил переломы большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги, он покинул поле на носилках. За этот фол арбитр показал Мадибо прямую красную карточку.

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Вскоре после матча против катарцев Коне перенес операцию. 24-летний футболист пропустит остаток турнира.

Канада — Катар / © Associated Press

Канада — Катар / © Associated Press

Канада — Катар / © Associated Press

Отмечается, что катарская футбольная федерация может попытаться оспорить дисквалификацию Мадибо, обратившись в апелляционный комитет ФИФА.

Канада и Катар выступали в группе B. В плей-офф из этого квартета вышли Швейцария (7 очков, первое место), Канада (4 балла, вторая позиция), а также Босния и Герцеговина (4 пункта, третья ступенька). Катар (1 очко) финишировал последним и завершил выступления на Мундиале.

В 1/16 финала сборная Канады сыграет с командой ЮАР, которая заняла второе место в группе А. Поединок состоится 28 июня, в 22:00 по киевскому времени.

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ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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