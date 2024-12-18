FIFA The Best-2024: стало известно, как Украина проголосовала за лучшего футболиста года

От Украины участие в голосовании приняли Сергей Ребров, Николай Матвиенко и журналист Валерий Новобранец.

17 декабря в Дохе, столице Катара, состоялась торжественная церемония награждения The Best FIFA Football Awards-2024, во время которой были вручены награды лучшим в разных номинациях в мужском и женском футболе.

Так, лучшим игроком 2024 года был признан бразильский форвард мадридского "Реалаа" Винисиус Жуниор.

По итогам голосования 24-летний бразилец набрал 48 баллов, опередив обладателя "Золотого мяча-2024" испанского полузащитника "Манчестер Сити" Родри (43 балла) и своего одноклубника английского хавбека Джуда Беллингема (37 баллов).

Победителей в номинациях The Best FIFA Football Awards определяли главные тренеры и капитаны национальных сборных, а также журналисты и болельщики, проголосовавшие на сайте ФИФА. Учитывались выступления в период с 21 августа 2023-го по 10 августа 2024 года.

От Украины голосовали главный тренер национальной сборной Сергей Ребров, капитан "сине-желтых" Николай Матвиенко и журналист Валерий Новобранец.

Интересно, что все украинские представители поставили на первое место полузащитника "Манчестер Сити" Родри, а не победителя премии Винисиуса Жуниора.

FIFA The Best-2024: как проголосовали представители Украины

Сергей Ребров

1. Родри

2. Джуд Беллингем

3. Винисиус Жуниор

Николай Матвиенко

1. Родри

2. Винисиус Жуниор

3. Флориан Вирц

Валерий Новобранец

1. Родри

2. Винисиус Жуниор

3. Эрлинг Холанд

Ранее сообщалось, что ФИФА также назвала символическую сборную 2024 года.

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