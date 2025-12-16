- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 320
- Время на прочтение
- 1 мин
ФИФА The Best-2025: стали известны победители футбольной премии во всех номинациях
На церемонии The Best FIFA Football Awards вручили награды лучшим в мужском и женском футболе.
Во вторник, 16 декабря, в столице Катара, Дохе, состоялась церемония награждения The Best FIFA Football Awards, во время которой были вручены награды лучшим в мужском и женском футболе по итогам 2025 года.
Обладателем награды лучшему футболисту мира стал вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.
Лучшей футболисткой мира признали испанку Айтану Бонмати из "Барселоны".
Почетные призы были также вручены в других номинациях. Вашему вниманию полный список победителей премии The Best FIFA Football Awards-2025.
Все обладатели наград The Best FIFA Football Awards-2025
Лучший игрок – Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
Лучший тренер – Луис Энрике (Испания, ПСЖ)
Лучший вратарь – Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ / "Манчестер Сити")
Лучший гол (мужчины), Премия Пушкаша – Сантьяго Монтиэль (Аргентина, "Индепендьенте")
Лучшая футболиста – Айтана Бонмати (Испания, "Барселона")
Лучшая тренер – Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)
Лучший вратарь (женщины) – Анна Хэмптон (Англия, "Челси")
Лучший гол (женщины), Премия Марты – Лизбет Овалье (Мексика, "Тигрес")
Напомним, лучших в номинациях определяли главные тренеры и капитаны национальных сборных, а также журналисты и болельщики, которые голосовали на сайте ФИФА. Учитывались выступления игроков в период с 11 августа 2024-го по 2 августа 2025 года.