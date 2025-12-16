ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
320
Время на прочтение
1 мин

ФИФА The Best-2025: стали известны победители футбольной премии во всех номинациях

На церемонии The Best FIFA Football Awards вручили награды лучшим в мужском и женском футболе.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
The Best FIFA Football Awards

The Best FIFA Football Awards / © Associated Press

Во вторник, 16 декабря, в столице Катара, Дохе, состоялась церемония награждения The Best FIFA Football Awards, во время которой были вручены награды лучшим в мужском и женском футболе по итогам 2025 года.

Обладателем награды лучшему футболисту мира стал вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.

Лучшей футболисткой мира признали испанку Айтану Бонмати из "Барселоны".

Почетные призы были также вручены в других номинациях. Вашему вниманию полный список победителей премии The Best FIFA Football Awards-2025.

Все обладатели наград The Best FIFA Football Awards-2025

  • Лучший игрок – Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)

  • Лучший тренер – Луис Энрике (Испания, ПСЖ)

  • Лучший вратарь – Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ / "Манчестер Сити")

  • Лучший гол (мужчины), Премия Пушкаша – Сантьяго Монтиэль (Аргентина, "Индепендьенте")

  • Лучшая футболиста – Айтана Бонмати (Испания, "Барселона")

  • Лучшая тренер – Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)

  • Лучший вратарь (женщины) – Анна Хэмптон (Англия, "Челси")

  • Лучший гол (женщины), Премия Марты – Лизбет Овалье (Мексика, "Тигрес")

Напомним, лучших в номинациях определяли главные тренеры и капитаны национальных сборных, а также журналисты и болельщики, которые голосовали на сайте ФИФА. Учитывались выступления игроков в период с 11 августа 2024-го по 2 августа 2025 года.

Дата публикации
Количество просмотров
320
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie