ФИФА The Best-2025: стали известны победители футбольной премии во всех номинациях

The Best FIFA Football Awards / © Associated Press

Реклама

Во вторник, 16 декабря, в столице Катара, Дохе, состоялась церемония награждения The Best FIFA Football Awards, во время которой были вручены награды лучшим в мужском и женском футболе по итогам 2025 года.

Обладателем награды лучшему футболисту мира стал вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.

Лучшей футболисткой мира признали испанку Айтану Бонмати из "Барселоны".

Реклама

Почетные призы были также вручены в других номинациях. Вашему вниманию полный список победителей премии The Best FIFA Football Awards-2025.

Все обладатели наград The Best FIFA Football Awards-2025

Лучший игрок – Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)

Лучший тренер – Луис Энрике (Испания, ПСЖ)

Лучший вратарь – Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ / "Манчестер Сити")

Лучший гол (мужчины), Премия Пушкаша – Сантьяго Монтиэль (Аргентина, "Индепендьенте")

Лучшая футболиста – Айтана Бонмати (Испания, "Барселона")

Лучшая тренер – Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)

Лучший вратарь (женщины) – Анна Хэмптон (Англия, "Челси")

Лучший гол (женщины), Премия Марты – Лизбет Овалье (Мексика, "Тигрес")

Напомним, лучших в номинациях определяли главные тренеры и капитаны национальных сборных, а также журналисты и болельщики, которые голосовали на сайте ФИФА. Учитывались выступления игроков в период с 11 августа 2024-го по 2 августа 2025 года.