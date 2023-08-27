ФИФА отстранила президента Федерации футбола Испании из-за скандального поцелуя на женском ЧМ (видео)

Луис Рубиалес на церемонии награждения поцеловал футболистку сборной Испании.
Громкий скандал разразился вокруг главы Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, который после победы своей сборной на женском чемпионате мира 2023 года поцеловал в губы футболистку испанок Дженнифер Эрмосо.
Резонансный инцидент произошел на церемонии награждения. Во вручении чемпионских медалей Рубиалес крепко обхватил руками голову Эрмосо и поцеловал ее.
ÚLTIMA HORA— RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 24, 2023
La FIFA obre un expedient disciplinario contra Luis Rubiales por los hechos ocurridos en la celebración del Mundial.
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Это вызвало бурю возмущения среди официальных лиц и общественности. Поцелуй категорически осудил премьер Испании Педро Санчес, назвав его "неприемлемым жестом", а второй вице-премьер Испании Иоланда Диас призвала к отставке Рубиалеса.
Рубиалес извинился за свой поступок, попытавшись оправдать его эмоциями после победы.
"Конечно, я ошибся, это произошло очень спонтанно. Факт в том, что я сожалею. Это все, что произошло между мной и футболисткой. У нас двоих замечательные отношения, то же и с другими. Я, безусловно, совершил ошибку, я должен признать это, потому что в максимально эмоциональный момент без всякого злого умысла, без всякой недобросовестности, случилось то, что случилось", – сказал Рубиалес.
Позже Эрмосо заявила, что не давала согласия на поцелуй. Она и другие футболисты сборной Испании сообщили, что отказываются выступать за национальную команду, пока Рубиалес не уйдет в отставку.
Более того, нападающий "Бетиса" Борха Иглесиас в знак протеста против Рубиалеса заявил, что заканчивает карьеру в сборной Испании.
Правительство Испании начало судебный процесс по отстранению Рубиалеса от должности, а ФИФА приняла решение временно отстранить функционера от выполнения своих обязанностей.
Рубиалес отстранен на национальном и международном уровне на 90 дней до завершения расследования инцидента с поцелуем.
Кроме того, Рубиалесу и его представителям запрещено лично или через третьих лиц контактировать с Эрмосо и его окружением с целью защиты прав футболистки.
Напомним, в финале женского ЧМ-2023 сборная Испании одолела команду Англии со счетом 1:0. Для испанок это первая в истории победа на планетарном первенстве.
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