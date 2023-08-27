ФИФА отстранила президента Федерации футбола Испании из-за скандального поцелуя на женском ЧМ (видео)

Громкий скандал разразился вокруг главы Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, который после победы своей сборной на женском чемпионате мира 2023 года поцеловал в губы футболистку испанок Дженнифер Эрмосо.

Резонансный инцидент произошел на церемонии награждения. Во вручении чемпионских медалей Рубиалес крепко обхватил руками голову Эрмосо и поцеловал ее.

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La FIFA obre un expedient disciplinario contra Luis Rubiales por los hechos ocurridos en la celebración del Mundial.



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Это вызвало бурю возмущения среди официальных лиц и общественности. Поцелуй категорически осудил премьер Испании Педро Санчес, назвав его "неприемлемым жестом", а второй вице-премьер Испании Иоланда Диас призвала к отставке Рубиалеса.

Рубиалес извинился за свой поступок, попытавшись оправдать его эмоциями после победы.

"Конечно, я ошибся, это произошло очень спонтанно. Факт в том, что я сожалею. Это все, что произошло между мной и футболисткой. У нас двоих замечательные отношения, то же и с другими. Я, безусловно, совершил ошибку, я должен признать это, потому что в максимально эмоциональный момент без всякого злого умысла, без всякой недобросовестности, случилось то, что случилось", – сказал Рубиалес.

Позже Эрмосо заявила, что не давала согласия на поцелуй. Она и другие футболисты сборной Испании сообщили, что отказываются выступать за национальную команду, пока Рубиалес не уйдет в отставку.

Более того, нападающий "Бетиса" Борха Иглесиас в знак протеста против Рубиалеса заявил, что заканчивает карьеру в сборной Испании.

Правительство Испании начало судебный процесс по отстранению Рубиалеса от должности, а ФИФА приняла решение временно отстранить функционера от выполнения своих обязанностей.

Рубиалес отстранен на национальном и международном уровне на 90 дней до завершения расследования инцидента с поцелуем.

Кроме того, Рубиалесу и его представителям запрещено лично или через третьих лиц контактировать с Эрмосо и его окружением с целью защиты прав футболистки.

Напомним, в финале женского ЧМ-2023 сборная Испании одолела команду Англии со счетом 1:0. Для испанок это первая в истории победа на планетарном первенстве.

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