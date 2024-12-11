Мундиаль 2030 года примут Испания, Португалия и Марокко, 2034-го – Саудовская Аравия.

Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила хозяев чемпионатов мира 2030 и 2034 года по футболу.

Соответствующее решение было принято на конгрессе ФИФА.

В 2030 году чемпионат мира будут принимать сразу три страны – Испания, Португалия и Марокко.

Кроме того, в честь 100-летия с момента проведения первого Мундиаля матч-открытие ЧМ-2030 состоится в Уругвае, а второй и третий поединки – в Аргентине и Парагвае соответственно.

Таким образом, ЧМ-2030 станет первым в истории, который состоится на территории сразу шести стран.

Хозяйкой ЧМ-2034 по футболу стала Саудовская Аравия, которая была единственной страной, вовремя подавшей заявку на проведение турнира. Этот Мундиаль состоится зимой из-за климатических особенностей региона.

Напомним, ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998-го по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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