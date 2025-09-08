ФИФА внесла изменения в календарь международных пауз для национальных сборных

ФИФА / © Associated Press

Международная федерация футбола (ФИФА) внесла изменения в календарь матчей национальных сборных, начиная с сезона-2026/27.

Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Начиная с 2026 года, осенью вместо трех международных окон будут предусмотрены две паузы для матчей сборных.

Новый календарь объединяет сентябрьские и октябрьские перерывы в удлиненное международное окно, во время которого каждая из сборных сможет провести до четырех матчей.

В 2026 году международная пауза продлится с 21 сентября по 6 октября. Всего она охватит 16 дней. В то же время мартовская, летняя и ноябрьская международные паузы остаются без изменений.

Отметим, что осенью 2026 года в Европе запланировано проведение матчей группового этапа Лиги наций.

В результате этих изменений ФИФА сократила количество международных пауз для матчей национальных сборных с 5 до 4 – без учета специальных окон, предусмотренных для финальных стадий чемпионатов мира и континентальных турниров.

В этом году международные окна на матчи сборных запланированы в сентябре, октябре и ноябре. Они продолжаются по 9 дней, в течение каждого из них сборные проводят до двух матчей.

Напомним, сборная Украины стартовала в квалификации на чемпионат мира-2026 поражением от Франции (0:2). Во вторник, 9 сентября, команда Сергея Реброва продолжит отбор на Мундиаль выездным матчем с Азербаджаном.