- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 50
- Время на прочтение
- 1 мин
ФИФА внесла изменения в календарь международных пауз для национальных сборных
Новый календарь объединяет сентябрьские и октябрьские перерывы на матчи сборных.
Международная федерация футбола (ФИФА) внесла изменения в календарь матчей национальных сборных, начиная с сезона-2026/27.
Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.
Начиная с 2026 года, осенью вместо трех международных окон будут предусмотрены две паузы для матчей сборных.
Новый календарь объединяет сентябрьские и октябрьские перерывы в удлиненное международное окно, во время которого каждая из сборных сможет провести до четырех матчей.
В 2026 году международная пауза продлится с 21 сентября по 6 октября. Всего она охватит 16 дней. В то же время мартовская, летняя и ноябрьская международные паузы остаются без изменений.
Отметим, что осенью 2026 года в Европе запланировано проведение матчей группового этапа Лиги наций.
В результате этих изменений ФИФА сократила количество международных пауз для матчей национальных сборных с 5 до 4 – без учета специальных окон, предусмотренных для финальных стадий чемпионатов мира и континентальных турниров.
В этом году международные окна на матчи сборных запланированы в сентябре, октябре и ноябре. Они продолжаются по 9 дней, в течение каждого из них сборные проводят до двух матчей.
Напомним, сборная Украины стартовала в квалификации на чемпионат мира-2026 поражением от Франции (0:2). Во вторник, 9 сентября, команда Сергея Реброва продолжит отбор на Мундиаль выездным матчем с Азербаджаном.