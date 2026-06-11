ФИФА ввела чрезвычайное правило на ЧМ-2026, которое может задерживать матчи на несколько часов

Подготовка к ЧМ-2026 / © Associated Press

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Чемпионат мира 2026 года в США может стать испытанием не только для футболистов, но и для болельщиков. ФИФА внедрила обязательное 30-минутное правило из-за угрозы гроз, что может задержать матчи на несколько часов.

Об этом пишет Lad Bible.

Чемпионаты мира традиционно проводятся в разгар лета, поэтому мундиаль 2026 года, который будут принимать США, Мексика и Канада, не станет исключением из этого правила.

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Некоторые болельщики беспокоятся, что сборным Англии и Шотландии будет сложно адаптироваться к высоким температурам в таких регионах, как Техас, Флорида и отдельные районы Мексики. Именно из-за этого фактора одна из компьютерных симуляций турнира не отнесла британские команды к главным претендентам на титул.

Впрочем, проблемы могут создать не только жара и высокая влажность. Существуют и другие погодные явления, способные серьезно повлиять на проведение матчей. Дело в том, что в США действуют строгие правила безопасности относительно гроз, которые обязаны соблюдать организаторы всех спортивных событий на открытом воздухе, в том числе и турниров под эгидой ФИФА.

В случае фиксации молнии или другой электрической активности в пределах восьми миль (около 13 км) от стадиона без полностью закрытой крыши мероприятие необходимо приостановить минимум на полчаса. Если за это время новых разрядов не будет зафиксировано, матч могут возобновить сразу после готовности команд. Однако любая новая электрическая активность в течение этого периода автоматически запускает новый 30-минутный отсчет.

Более того, поединок придется остановить снова, если молнию зафиксируют в указанном радиусе даже сразу после возобновления игры.

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Многие города, которые будут принимать матчи чемпионата мира, расположены в местностях, где летние грозы являются довольно распространенным явлением. Только четыре арены турнира оборудованы стационарными или раздвижными крышами, что позволяет не применять к ним это правило.

Поэтому существует вполне реальная вероятность того, что отдельные матчи могут задерживаться на несколько часов из-за неблагоприятных погодных условий.

Подобный случай уже произошел на клубном чемпионате мира в 2025 году в США. Матч 1/8 финала между «Челси» и «Бенфикой» в Шарлотте (штат Северная Каролина) был приостановлен на два часа. В конце концов встреча завершилась лишь через 4 часа 38 минут после стартового свистка.

Также товарищеский поединок между Англией и Коста-Рикой, который состоялся в ночь на 10 июня, задержали на час из-за грозы во Флориде.

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Если подобная ситуация возникнет уже во время чемпионата мира, ФИФА столкнется с серьезными трудностями. Перенос матчей в чрезвычайно плотном графике турнира является сложной задачей, а многочасовые паузы могут вызвать недовольство среди болельщиков, футболистов и тренерских штабов.

Напомним, с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде пройдет ЧМ-2026, где впервые сыграют 48 сборных. Главным фаворитом турнира букмекеры считают Испанию (коэффициент 5,50). Следом идут Франция (6,50), Англия (7,00), Аргентина (9,00) и Бразилия (9,00).

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