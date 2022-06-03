ФИФА вырезала из ролика о ЧМ-2022 любые упоминания о Мундиале в России

ФИФА вырезала из ролика о ЧМ-2022 любые упоминания о Мундиале в России

Международная федерация футбола (ФИФА) продолжает беспощадно банить РФ из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Так, организаторы федерации приняли решение в ролике, посвященном предстоящему Чемпионату мира-2022 в Катаре, убрать любые упоминания о Мундиале 2018 года, который провела Россия.

В первоначальном варианте ролика было множество ссылок в Чемпионате мира в России, где талисман того турнира "Забивака" был в роли мостика и переходного звена между Мундиалями 2018 и 2022 годов.

Впрочем, ФИФА попросила вырезать российский талисман после отстранения страны от международных турниров и вообще никак не ассоциировать все свое промо-турнира с Россией. Как видим, Международная федерация футбола не хочет никаких ассоциаций со страной, развязавшей кровопролитную войну в Украине.

Вашему вниманию видео, посвященное ЧМ-2022.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее Европейский футбольный союз (УЕФА) объявил об отстранении российских команд от турниров под своей эгидой в сезоне-2022/23. В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА. Решение, принятое УЕФА 2 мая, также не предусматривает лишение страны-агрессора членства в европейской футбольной организации.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 100-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.