ФИФА запретила демонстрировать кадры войны в Украине во время обращения президента УАФ (видео)

Участники конгресса не смогли увидеть преступления российских оккупантов.
Международная футбольная ассоциация (ФИФА) не разрешила продемонстрировать на экране кадры последствий российского вторжения в Украину во время обращения президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко.
Об этом рассказал директор телеканалов Футбол Александр Денисов.
"Так сегодня должно было выглядеть видеообращение президента УАФ Андрея Павелко к конгрессу ФИФА. Но ФИФА не позволила демонстрировать на экране кадры войны в Украине, в результате из видеоролика удалили видео преступлений российской армии, оставив лишь прямую речь главы УАФ", — написал Денисов в Facebook.
Так должно было выглядеть обращение.
"Это все, что нужно знать о партнерстве и солидарности ФИФА в момент тяжелейшего испытания для Украины", — отметил Денисов.
Напомним, что на заседании ФИФА должна была рассмотреть вопрос о прекращении сотрудничества с Российским футбольным союзом (РФС), однако этого не произошло.
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