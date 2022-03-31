ФИФА запретила демонстрировать кадры войны в Украине во время обращения президента УАФ (видео)

ФИФА запретила демонстрировать кадры войны в Украине во время обращения президента УАФ (видео)

Участники конгресса не смогли увидеть преступления российских оккупантов.

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) не разрешила продемонстрировать на экране кадры последствий российского вторжения в Украину во время обращения президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко.

Об этом рассказал директор телеканалов Футбол Александр Денисов.

"Так сегодня должно было выглядеть видеообращение президента УАФ Андрея Павелко к конгрессу ФИФА. Но ФИФА не позволила демонстрировать на экране кадры войны в Украине, в результате из видеоролика удалили видео преступлений российской армии, оставив лишь прямую речь главы УАФ", — написал Денисов в Facebook.

Так должно было выглядеть обращение.

"Это все, что нужно знать о партнерстве и солидарности ФИФА в момент тяжелейшего испытания для Украины", — отметил Денисов.

Напомним, что на заседании ФИФА должна была рассмотреть вопрос о прекращении сотрудничества с Российским футбольным союзом (РФС), однако этого не произошло.

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