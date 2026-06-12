ФИФА запретила форму участника ЧМ-2026 — что на ней изображено

Сборная Гаити / © Associated Press

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ФИФА запретила игровую форму сборной Гаити, в которой команда планировала выступить на чемпионате мира-2026 по футболу.

Об этом сообщает издание ESPN.

Производитель экипировки Saeta представил комплект, на котором изображена сцена финальной битвы Гаитянской революции (1791–1804 годы). В результате восстания рабов в 1804 году произошло провозглашение независимости государства Гаити.

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На нижней части футболки сборной Гаити заметно, как группа людей держит бело-красный флаг. Многие в Сети спутали его с флагом Польши, однако на самом деле это было первое знамя Гаити, которое подняли после обретения независимости страны в 1804 году.

Однако в ФИФА решили, что этот элемент может трактоваться как политический символ и заставили сборную Гаити убрать его из формы, в которой команда уже успела сыграть товарищеский матч против Перу.

Компания-производитель формы уже сообщила ФИФА, что внесет необходимые изменения, и отметила, что изображение не имело политического характера, а было задумано как историческая дань людям, повлиявшим на развитие страны.

Для Гаити это уже второй случай за последнее время, когда международные спортивные организации требуют убрать исторические символы официальной атрибутики. Ранее подобная ситуация возникла с формой для церемонии открытия зимних Олимпийских игр — тогда потребовали убрать изображение одного из ключевых деятелей борьбы за независимость страны.

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На ЧМ-2026 сборная Гаити сыграет в группе C с Шотландией, Бразилией и Марокко.

Для сборной Гаити это второй в истории Мундиаль. Впервые команда принимала участие в ЧМ в 1974 году и тогда заняла последнее место в группе с Италией, Польшей и Аргентиной.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

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Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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