ФИФА запретила Зеленскому выступить перед финалом ЧМ-2022 с месседжем мира – CNN

Международная федерация футбола ( ФИФА ) отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с посланием о мире на финале чемпионата мира-2022, который состоится в воскресенье, 18 декабря.

Об этом сообщает CNN.

Во время этого выступления Зеленский должен был обратиться к людям с месседжем мира по всему миру. Неизвестно, это должен быть прямой эфир или запись.

Отмечается, что в Офисе президента были удивлены негативным ответом ФИФА.

Однако переговоры между Украиной и ФИФА продолжаются. CNN обратились в ФИФА за комментарием, но пока не получили ответа.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. В этом разговоре он подчеркнул, что принципы олимпийского движения не предусматривают попустительства государствам-террористам.

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