"Фигура - огонь": украинская олимпийская призерка похвасталась аппетитными формами в купальнике

Спортсменка проводит время в Буковеле.

Украинская призерка Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро в фехтовании Елена Кравацкая похвасталась аппетитными формами во время отдыха.

Спортсменка опубликовала в Instagram серию кадров, на которых во всей красе демонстрирует свою фигуру.

instagram.com/helenkravatska

instagram.com/helenkravatska

instagram.com/helenkravatska

"Буковель прекрасен не менее, чем я", - прокомментировала пост Елена. "Фигура - просто огонь", - отреагировал на фото титулованной фехтовальщицы один из пользователей.

Кравацкая также побеждала на Европейских играх и становилась призеркой чемпионатов мира и Европы.

За выступление на Олимпиаде-2016 Елену наградили Орденом княгини Ольги ІІІ степени.

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