"Фигура - огонь": украинская олимпийская призерка похвасталась аппетитными формами в купальнике

Спортсменка проводит время в Буковеле.
Украинская призерка Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро в фехтовании Елена Кравацкая похвасталась аппетитными формами во время отдыха.
Спортсменка опубликовала в Instagram серию кадров, на которых во всей красе демонстрирует свою фигуру.
"Буковель прекрасен не менее, чем я", - прокомментировала пост Елена. "Фигура - просто огонь", - отреагировал на фото титулованной фехтовальщицы один из пользователей.
- Кравацкая также побеждала на Европейских играх и становилась призеркой чемпионатов мира и Европы.
- За выступление на Олимпиаде-2016 Елену наградили Орденом княгини Ольги ІІІ степени.