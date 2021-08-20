Фигура - топ: невеста Роналду засветила шикарные формы в купальнике

Избранница 36-летнего форварда поделилась эффектным кадром.

Джорджина Родригес, невеста португальской звезды футбола Криштиану Роналду, похвасталась шикарной фигурой на опубликованном в сторис Instagram снимке.

Избранница нападающего туринского "Ювентуса" выложила кадр, на котором она лежа на солнце в красном купальнике, демонстрирует аппетитные формы.

instagram.com/georginagio

Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей.

Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет.

родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет. Летом 2017-го у футболиста родилась двойня - Ева и Маттео , от суррогатной матери.

и , от суррогатной матери. А осенью 2017 года Джорджина родила их общую дочь Алану Мартину.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, сексапильная невеста Роналду "взорвала" Instagram серией пикантных кадров.

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