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Фигура - топ: невеста Роналду засветила шикарные формы в купальнике

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Фигура - топ: невеста Роналду засветила шикарные формы в купальнике

instagram.com/georginagio

Избранница 36-летнего форварда поделилась эффектным кадром.

Джорджина Родригес, невеста португальской звезды футбола Криштиану Роналду, похвасталась шикарной фигурой на опубликованном в сторис Instagram снимке.

Избранница нападающего туринского "Ювентуса" выложила кадр, на котором она лежа на солнце в красном купальнике, демонстрирует аппетитные формы.

© instagram.com/georginagio
instagram.com/georginagio

Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей.

  • Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет.
  • Летом 2017-го у футболиста родилась двойня - Ева и Маттео, от суррогатной матери.
  • А осенью 2017 года Джорджина родила их общую дочь Алану Мартину.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, сексапильная невеста Роналду "взорвала" Instagram серией пикантных кадров.

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