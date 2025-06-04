Филипп Будковский в подкасте Дениса Бойко – о собственной карьере, внутренних конфликтах в "Полесье" и ошибке с "Анжи"

Денис Бойко и Филипп Будковский

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В третьем выпуске нового YouTube-шоу Дениса Бойко капитан и форвард луганской "Зари" Филипп Будковский рассказал о периоде в академии "Динамо" и "Шахтера", ошибке перехода в российский "Анжи", времени в Севастополе, внутреннем расколе в "Полесье".

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"Ты – воспитанник сразу двух клубов: "Динамо" и "Шахтер". Как такое возможно?": начало карьеры Будковского

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Будковский рассказал о первых шагах на футбольном поле: с 7 до 12 лет он играл в "Динамо", но парня не взяли в академию, поэтому Филипп пошел учиться в "Шахтер" и переехал в Донецк.

"Первое время в Донецке было тяжело. Я привык дома: в школу, из школы, тренировки, родители, ты всех видишь, – а тут приехал и ты один, никого не знаешь, все новые. Но месяц-другой и уже адаптировался. У нас был дружный коллектив, ребята из разных городов. На этом мы сдружились и общаемся до сих пор".

"Первое необдуманное решение, которое я принял в карьере": ошибка с "Анжи"

В июле 2016 года Будковский был отдан в аренду из "Шахтера" в российский футбольный клуб "Анжи", где играл в сезонах 2016/17 и в 2018 году. В общей сложности футболист провел за российский клуб 38 матчей и забил четыре мяча. Сейчас это сотрудничество Филипп Будковский считает своей большой ошибкой.

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"Это период, который хочется просто забыть и вычеркнуть. Я потом понял, что это шаг, который закрывает все".

В 2016 году Будковский должен был подписать контракт с турецким футбольным клубом "Трабзонспор", но тот неожиданно отказался. Вариантов было немного: либо обратно, либо в "Анжи".

"Я понимаю, что началась война, а я такое решение принял… Тогда еще глупость в голове была. Понимание пришло, когда уже был там. Я общался с людьми, которые находятся в оккупации, они рассказывали, что происходит… Я начал задумываться, что сделал очень неправильно. Я не должен был этого делать".

"Я запомнил эти сборы на всю жизнь": бельгийский "Кортрейк"

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После того, как Филипп Будковский покинул российский клуб, форвард перешел на правах аренды в бельгийский "Кортрейк". Футболист делится, что ехал в Бельгию с большими надеждами, а вернулся с неповторимым опытом.

"Начали играть, но тренер был очень мягкий: ты просто не можешь собраться. В Бельгии, если тренер не дает результата, 5-6 игр и его убирают. Так началась пертурбация тренеров. С последним я поехал на сборы. Говорит: "Грузимся, берем вещи и кроссовки". Я переспросил, нужны ли бутсы. "Нет, бутсы не надо".

Будковский вспоминает, что сборы вблизи Антверпена стали самыми уникальными в его карьере: тренировки на велосипедах, конкурс командных песен, обмен у местного населения яиц на еду и эстафеты – все для того, чтобы сплотили команду.

"Я такого давно не видел, не знаю, кто такое придумал. Я запомнил эти сборы на всю жизнь".

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Денис Бойко и Филипп Будковский

Раскол в "Полесье": "Все началось с Испании"

Также Филипп прокомментировал конфликты внутри "Полесья", с которым в 2023 году вышел в еврокубки, и поделился собственными мыслями, кто виноват в расколе команды. За два с половиной года в житомирском клубе Будковский провел 43 матча, забил 19 голов и сделал 6 ассистов. Некоторое время было капитаном "Полесья".

"Пришли новые непонятные игроки за какие-то деньги, их команда не воспринимала. Пошла трещина по коллективу и, мне кажется, исчезло доверие футболистов друг к другу".

Филипп Будковский покинул клуб после разговора со спортивным директором Дарио Друди, который попросил футболиста помогать юным нападающим, но и рассказывать ему все, что происходит в команде. Будковский отказался.

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"Мы еще двумя фразами перебросились, я встал и ушел. Завершались еврокубка, мы вылетели и на этом мой путь в этой команде закончился" .

В августе 2024 года Филипп Будковский покинул клуб и стал свободным агентом. В то же время он так и не дождался откровенного разговора с президентом клуба.

"Для меня самое болезненное было, когда приехал президент Тесля. Он прошел, руки пожал, но я с ним так и не поговорил. Для меня это загадка: я хотел встретиться, писал, но меня просто туда не пустили. Эта история так для меня и закончилась" .

Дальнейшая карьера и планы на будущее

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Сейчас Будковский – капитан луганской "Зари". Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Планы дальнейшего развития карьеры футболист не озвучивает, но вспоминает, что инвестирует в будущее.

"Немножко подкупаю квартиры, для футболиста это нормальная практика. Первую квартиру я купил родителям еще в 19 лет, тогда уже начинал откладывать. Также будет открытие бассейна в Буче этим летом".

Напомним, что интервью с Филиппом Будковским вышло на YouTube-канале нового проекта от 1+1 media , ведущим которого стал Денис Бойко – экс-голкипер "Динамо", "Днепра" и сборной Украины. Это площадка для честных и глубоких разговоров с людьми, творящими историю украинского спорта.

В предыдущих выпусках шоу уже побывали Андрей Ярмоленко и Руслан Ротань . Новые выпуски выходят еженедельно на YouTube-канале Дениса Бойко.

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