FINA назвала новое место проведения чемпионата мира-2022 на короткой воде, который должен был состояться в России

FINA назвала новое место проведения чемпионата мира-2022 на короткой воде, который должен был состояться в России

Международная федерация плавания (FINA) определилась с новым местом проведения чемпионата мира-2022 на короткой воде (25-метровый бассейн).

Первоначально чемпионат мира-2022 по плаванию должен состояться в Казани, однако Россию лишили права проведения мирового первенства из-за вторжения российских войск в Украину.

Как сообщается на официальном сайте организации, мировое первенство состоится в Мельбурне с 13 по 18 декабря.

Мельбурн примет чемпионат мира по плаванию на короткой воде впервые в истории. В 2007 году в городе состоялся чемпионат мира по водным видам спорта.

Напомним, что в прошлом году на чемпионате мира по плаванию в короткой воде Украина завоевала одну медаль. Михаил Романчук завоевал "бронзу" на дистанции 1500 м свободным стилем.

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