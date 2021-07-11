Финал Евро-2020: сборные Италии и Англии объявили стартовые составы на решающую игру турнира

Финал Евро-2020: сборные Италии и Англии объявили стартовые составы на решающую игру турнира

Матч на "Уэмбли" начнется в 22:00.

Сборные Италии и Англии объявили стартовые составы на финальный матч Евро-2020, который состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон - Верратти, Жоржиньо, Барелла - Кьеза, Инсинье, Иммобиле.

Англия: Пикфорд - Шоу, Стоунз, Магуйар, Уокер - Райс, Филлипс - Триппьер, Стерлинг, Маунт - Кейн.

Поединок Италия - Англия начнется в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча.

Также на нашем сайте можно следить онлайн за главными событиями вокруг этой исторической битвы.

На пути в финал англичане в плей-офф прошли Германию (2:0), разгромили Украину (4:0) и вырвали победу над Данией (2:1).

(2:0), разгромили (4:0) и вырвали победу над (2:1). Итальянцы в 1/8 финала обыграли Австрию (2:1), а затем выбили с турнира Бельгию (2:1) и Испанию (1:1, по пен. - 4:2).

Евро-2020: в финале сыграют Италия и Англия

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