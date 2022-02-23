Финал Кубка мира по лыжным гонкам могут перенести из России, этого требует трехкратный чемпион мира

Финал Кубка мира по лыжным гонкам могут перенести из России, этого требует трехкратный чемпион мира

Заключительный этап может состояться в шведском Эстерсунде.

Трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам, двукратный призер Олимпийских игр, норвежец Ханс Кристер Холунд выразил надежду, что Россия потеряет право проведения финала Кубка мира на фоне вторжения российской армии в Украину.

Финальный этап сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам запланирован на период с 18 по 20 марта в Тюмени.

"Было бы неправильно устраивать лыжные гонки в стране, которая начинает войну. Надеюсь, FIS удастся перенести гоночный уик-энд, а не просто отменить", — приводит слова Холунда VG.

В то же время Международная федерация лыжного спорта (FIS) попросила шведский Эстерсунд быть готовым к принятию заключительного этапа Кубка мира по лыжным гонкам вместо Тюмени, пишет SVT.

На этапе Кубка мира в Тюмени в программе соревнований запланированы мужские и женские спринты, масстарты и гонки преследования.

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