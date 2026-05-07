Финал Лиги чемпионов: кто, когда и где разыграет самый престижный евротрофей

Трофей Лиги чемпионов

По итогам матчей 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26 определились финалисты турнира.

Самый престижный евротрофей разыграют французский ПСЖ и английский "Арсенал".

В полуфинальных противостояниях лондонцы одолели мадридский "Атлетико" (1:1, 1:0), тогда как парижане оказался сильнее мюнхенской "Баварии" (5:4, 1:1).

Финал Лиги чемпионов между ПСЖ и "Арсеналом" состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште. Начало матча — в 19:00 по киевскому времени.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом году в финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок. Перед этим в полуфинале подопечные Луиса Энрике одолели именно "Арсенал" (1:0, 2:1).

Для ПСЖ это будет третий в истории финал Лиги чемпионов. В 2020 году парижане остановились в шаге от трофея, уступив в решающем матче "Баварии" (0:1).

"Арсенал" во второй раз в истории сыграет в финале Лиги чемпионов и впервые за 20 лет. В сезоне-2005/06 "канониры" проиграли в решающем матче "Барселоне" (1:2).

