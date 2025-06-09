Финалист Лиги чемпионов назначил нового главного тренера

Кристиан Киву

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Миланский "Интер" объявил о назначении Кристиана Киву на пост главного тренера команды.

Контракт с 44-летним румынским специалистом подписан на два сезона, сообщается на официальном сайте "нерадзурри".

В посту наставника миланского клуба Киву заменил Симоне Индзаги, который ранее возглавил саудовский "Аль-Хиляль".

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Кристиан выступал за "Интер" с 2007 по 2014 год. На старте тренерской карьеры он работал с разными юношескими командами "нерадзурри", а с февраля 2025 года возглавлял "Парму", с которой завершил сезон Серии A на 16-й позиции.

В завершившемся сезоне "Интер" занял второе место в чемпионате Италии, отстав от "Наполи" на одно очко в борьбе за "скудетто".

Также "Интер" дошел до финала Лиги чемпионов, где разгромно проиграл ПСЖ (0:5).