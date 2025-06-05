Финалист Лиги чемпионов возглавил клуб из Саудовской Аравии: сколько он будет зарабатывать

Симоне Индзаги / © "Аль-Хиляль"

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Симоне Индзаги, который накануне покинул пост главного тренера миланского "Интера", возглавил саудовский "Аль-Хиляль" .

49-летний итальянский специалист подписал контракт на срок до лета 2027 года, сообщается на официальном сайте клуба из Саудовской Аравии.

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Симоне будет зарабатывать в "Аль-Хиляле" 26 миллионов евро за сезон. К слову, его годовая зарплата в "Интере" составила 6,5 млн евро.

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На посту наставника саудовского клуба Индзаги заменил португальского специалиста Жорже Жезуша, который был уволен в начале мая этого года.

Симоне возглавлял "Интер" с лета 2021 года. Под его руководством миланцы один раз выиграли Серию А (сезон-2023/24), дважды завоевали Кубок Италии и трижды – Суперкубок страны.

Также Индзаги дважды выводил "Интер" в финал Лиги чемпионов. В сезоне-2022/23 "нерадзурри" уступили "Манчестер Сити" (0:1), а в этом году разгромно проиграли ПСЖ (0:5).

В завершившемся сезоне "Интер" занял второе место в чемпионате Италии, отстав от "Наполи" на одно очко в борьбе за "скудетто".

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В сезоне-2024/25 "Аль-Хиляль" занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии и вскоре выступит на Клубном чемпионате мира-2025, где на групповом этапе его соперниками станут мадридский "Реал", австрийский "Зальцбург" и мексиканская "Пачука".

"Аль-Хиляль" стартует на турнире 18 июня матчем с мадридским "Реалом".