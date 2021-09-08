Финальный этап Бриллиантовой лиги: Магучих совершила лучший прыжок в сезоне, но стала лишь второй

Финальный этап Бриллиантовой лиги: Магучих совершила лучший прыжок в сезоне, но стала лишь второй

19-летняя днепрянка снова проиграла принципиальной сопернице из РФ.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих заняла второе место на заключительном этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе (Швейцария).

19-летняя спортсменка из Днепра покорила планку 2.03 метра, повторив свой лучший результат в сезоне. Высоту Ярослава взяла с первой попытки, однако выше прыгнуть она не смогла.

Победу же одержала россиянка Мария Ласицкене. Представительница РФ показала лучший результат сезона в мире - 2.05 метра. Третьей стала Никола Макдермотт из Австралии (2.01 метра).

На четвертой позиции с результатом 1.96 метра оказалась еще одна украинка - Ирина Геращенко.

Напомним:

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио Ярослава Магучих попала под шквал критики из-за фото с Ласицкене , которые были сделаны после завершения соревнований в секторе для прыжков в высоту в столице Японии.

Ярослава Магучих попала под шквал критики из-за , которые были сделаны после завершения соревнований в секторе для прыжков в высоту в столице Японии. Эти кадры вызвали большие дискуссии в Украине, а Магучих попала под критику за фото с россиянкой, которая в 2018 году была доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства.

на выборах главы государства. Магучих также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. В то же время Ласицкене - капитан Вооруженных сил РФ.

Ранее в защиту Ярославы стал каратист Станислав Горуна , заявив, что "спорт - вне политики".

, заявив, что "спорт - вне политики". Борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк, который принес Украине единственную золотую медаль на Олимпийских играх-2020, вступился за Магучих и призвал не травить "19-летнего ребенка".

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