Финишировал в топ-25: украинец совершил рывок в персьюте на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене

В воскресенье, 11 декабря, второй этап Кубка мира по биатлону-2022/23 в австрийском Хохфильцене завершился мужской гонкой преследования.

Украину в ней представлял только один участник – Антон Дудченко (38-е место в спринте). В персьют также отобрался Тарас Лесюк (53-й в спринте), но он решил не стартовать в гонке преследования из-за боли в горле.

Дудченко с двумя промахами на огневых рубежах сумел отыграть 15 позиций по сравнению со стартом и в итоге занять 23-ю строчку.

Победу в персьюте одержал норвежец Йоханнес Бе. Вторым финишировал его соотечественник Стурла Легрейд. Тройку призеров замкнул француз Эмильен Жаклен.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты мужской гонки преследования в Хохфильцене

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+1+0+1) 33:50.7

2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+1+1)+47.9

3. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1+1+1) +1:13.9

4. Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+1+0+0) +1:22.2

5. Никлас Хартвег (Швейцария, 0+1+0+0) +1:35.5

6. Томмазо Джакомель (Италия, 0+1+0+1) +1:42.8

...

23. Антон Дудченко (Украина, 0+1+0+1) +2:54.2

Добавим, что следующий этап Кубка мира по биатлону-2022/23 состоится с 15-го по 18 декабря во французском Анси.

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