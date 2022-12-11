Финишировал в топ-25: украинец совершил рывок в персьюте на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бьо.
В воскресенье, 11 декабря, второй этап Кубка мира по биатлону-2022/23 в австрийском Хохфильцене завершился мужской гонкой преследования.
Украину в ней представлял только один участник – Антон Дудченко (38-е место в спринте). В персьют также отобрался Тарас Лесюк (53-й в спринте), но он решил не стартовать в гонке преследования из-за боли в горле.
Дудченко с двумя промахами на огневых рубежах сумел отыграть 15 позиций по сравнению со стартом и в итоге занять 23-ю строчку.
Победу в персьюте одержал норвежец Йоханнес Бе. Вторым финишировал его соотечественник Стурла Легрейд. Тройку призеров замкнул француз Эмильен Жаклен.
Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты мужской гонки преследования в Хохфильцене
1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+1+0+1) 33:50.7
2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+1+1)+47.9
3. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1+1+1) +1:13.9
4. Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+1+0+0) +1:22.2
5. Никлас Хартвег (Швейцария, 0+1+0+0) +1:35.5
6. Томмазо Джакомель (Италия, 0+1+0+1) +1:42.8
...
23. Антон Дудченко (Украина, 0+1+0+1) +2:54.2
Добавим, что следующий этап Кубка мира по биатлону-2022/23 состоится с 15-го по 18 декабря во французском Анси.
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