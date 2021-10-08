Финляндия — Украина: где смотреть и кого букмекеры называют фаворитом на матч отбора к ЧМ-2022

Финляндия — Украина: где смотреть и кого букмекеры называют фаворитом на матч отбора к ЧМ-2022

Для "сине-желтых" это может быть судьбоносный поединок в группе.

В субботу, 9 октября, сборная Украины проведет свой шестой поединок в квалификации на Чемпионат мира-2022.

Команда Александра Петракова померится силами на выезде Финляндией. Дуэль состоится в Хельсинки на "Олимпийском стадионе". Начало матча — в 19:00 по киевскому времени.

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Где смотреть матч Финляндия — Украина

В прямом эфире поединок будут транслировать телеканалы "Украина" и "Футбол 1". На ТСН Проспорт будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

Прогнозы букмекеров на матч Финляндия — Украина

Фаворитом этого противостояния являются "сине-желтые". Так, на победу украинской команды коэффициент составляет 2,31. Ничья оценивается в 3,28. Победа хозяев, в свою очередь, составляет 3,58.

После игры с Финляндией, сборная Украины 12 октября сыграет еще один поединок отбора на мировое первенство — дома с Боснией и Герцеговиной . Этот матч состоится во Львове;

. Этот матч состоится во Львове; После 5 матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 5 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция, сыграла на поединок больше;

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что сборная Украины понесла серьезные потери перед судьбоносными матчами отбора на ЧМ-2022.

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