Финляндия – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на матч молодежного Евро-2025 (U-21)

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) / © УАФ

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В воскресенье, 15 июня, молодежная сборная Украины (U-21) по футболу сыграет с командой Финляндии в матче второго тура группового этапа финальной части Евро-2025.

Поединок состоится в словацком городе Кошице на Кошицкой футбольной арене. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

В стартовом туре молодежного континентального первенства сборная Украины потерпела поражение от Дании (2:3), а Финляндия сыграла вничью с Нидерландами (2:2).

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Где смотреть матч Финляндия U-21 – Украина U-21

Матч Евро-2025 (U-21) между молодежными сборными Украины и Финляндии можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале Перший и сайте Суспільне Спорт.

Кроме того, поединок будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO, а также бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

На нашем сайте будут доступны аудиокомментарий и текстовая онлайн-трансляция матча Финляндия – Украина.

Ставки букмекеров на матч Финляндия U-21 – Украина U-21

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают команду Унаи Мельгосы. На победу "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 1,92. Ничья – 4,05. Выигрыш финнов – 4,25.

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Финальный турнир Евро-2025 (U-21) по футболу продлится с 11 по 28 июня в Словакии.

По две лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал, далее состотся полуфиналы и финал в Братиславе.