Финляндия – Украина: онлайн-трансляция матча молодежного Евро-2025 (U-21)

Молодежная сборная Украины по футболу (U-21) / © УАФ

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В воскресенье, 15 июня, молодежная сборная Украины (U-21) по футболу встретится с командой Финляндии в матче второго тура группового этапа финальной части Евро-2025.

Поединок примет Кошицкая футбольная арена в словацком городе Кошице. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

На старте молодежного континентального первенства сборная Украины потерпела поражение от Дании (2:3), а Финляндия сыграла вничью с Нидерландами (2:2).

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В другом матче 2-го тура квартета D сойдутся команды Нидерландов и Дании (15 июня, 22:00). В четвертьфинал из группы выйдут две лучшие сборные.

На нашем сайте можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Евро-2025 (U-21) по футболу.

Также вашему вниманию все группы и турнирные таблицы Евро-2025 (U-21) по футболу, которые будут обновляться после сыгранных матчей.

Смотрите предматчевую студию и альтернативное комментирование поединка Финляндия – Украина с YouTube-канала FootballHub.

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Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча между молодежными сборными Украины и Финляндия.