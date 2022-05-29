Финляндия в невероятном матче завоевала "золото" домашнего чемпионата мира по хоккею (видео)

Финляндия в невероятном матче завоевала "золото" домашнего чемпионата мира по хоккею (видео)

В воскресенье, 29 мая, состоялся финал чемпионата мира по хоккею между Финляндией и Канадой.

Финляндия выиграла золото домашнего чемпионата мира. Матч завершился минимальной победой хозяев со счетом – 4:3 .

Канада два периода имела преимущество и вела в счете 1:0, но все сломалось на старте третьей 20-минутки благодаря шайбе Йоэля Армии и дублю Микаэля Гранлунда.

Но в конце основного времени подопечные Юкки Ялонена потеряли концентрацию и позволили канадцам перевести игру в овертайм благодаря усилиям Зака Уайтклауда и Максима Комтуа.

В овертайме же автором единственной шайбы, определившей результат противостояния, стал Сакари Маннинен.

Напомним, что в матче за третье место победила сборная Чехии.

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