Финляндия в невероятном матче завоевала "золото" домашнего чемпионата мира по хоккею (видео)

В воскресенье, 29 мая, состоялся финал чемпионата мира по хоккею между Финляндией и Канадой.
Финляндия выиграла золото домашнего чемпионата мира. Матч завершился минимальной победой хозяев со счетом – 4:3.
Канада два периода имела преимущество и вела в счете 1:0, но все сломалось на старте третьей 20-минутки благодаря шайбе Йоэля Армии и дублю Микаэля Гранлунда.
Но в конце основного времени подопечные Юкки Ялонена потеряли концентрацию и позволили канадцам перевести игру в овертайм благодаря усилиям Зака Уайтклауда и Максима Комтуа.
В овертайме же автором единственной шайбы, определившей результат противостояния, стал Сакари Маннинен.
Напомним, что в матче за третье место победила сборная Чехии.
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