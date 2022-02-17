Финский фристайлист налетел на оператора и сломал ключицу во время выполнения трюка на ОИ-2022: видео

Финский фристайлист налетел на оператора и сломал ключицу во время выполнения трюка на ОИ-2022: видео

Он в прямом смысле выбил из рук камеру мужчины.

Достаточно неприятный и очень опасный инцидент произошел на соревнованиях по фристайлу в дисциплине хафпайп на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Финский спортсмен Йон Саллинен во время квалификационного выступления врезался в прыжке в оператора, очень близко подошедшего к дистанции. Как следствие, 21-летний финн ударил палкой мужчину по голове и прямо из рук выбил у него камеру. Как следствие, оператора отбросило в сторону, а сам фирстайлист опасно приземлился на левую руку.

Телеоператор остался целым и невредимым и пострадал только из-за страха. Что касается Саллинена, то он сломал ключицу.

"На предпоследнем прыжке я недостаточно разогнался и приземлился слишком глубоко. А на последнем прыжке попал лыжами на свежий снег и задел оператора. Надеюсь, что с ним все хорошо, мне жаль. Это был ужасный удар. Я услышал, что там что-то треснуло и сдвинулось. Я даже не был уверен, стоит ли мне ехать на вторую попытку, это было очень больно, — цитирует слова спортсмена NRK.

Вашему вниманию видео с этим инцидентом.

Jon Sallinen я saltou em prédio, em ponte, em precipício e agora em cameraman #OlimpiadasNaGlobo pic.twitter.com/az2beVi6ab — DiGamer80 (@digamer80) February 17, 2022

Чуть позже Саллинен вышел на второе выступление, но занял последнее, 24-е, место в отборе. В финал прошли 12 спортсменов.