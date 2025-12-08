Фиорентина – Динамо: где и когда смотреть матч Лиги конференций

"Динамо" Киев / © Associated Press

В четверг, 11 декабря, киевское "Динамо" сыграет с итальянской "Фиорентиной" в матче пятого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Артемио Франки" во Флоренции. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

После четырех туров "Динамо" (3 очка) занимает 27-е место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций. "Фиорентина" (6 баллов) находится на 17-й позиции.

В предыдущих матчах третьего по престижности еврокубка "бело-синие" проиграли английскому "Кристал Пэлас" (0:2), разгромно уступили турецкому "Самсунспору" (0:3) и уничтожили боснийский "Зриньски" (6:0) и проиграли кипрской "Омонии" (0:2).

После поражения от "Омонии" чемпион Украины уволил Александра Шовковского с поста главного тренера. Исполняющим обязанности наставника киевского клуба стал Игорь Костюк, который до этого возглавлял "Динамо" U-19.

Так что поединок против "фиалок" станет для Костюка первым во главе "Динамо" в еврокубках. В чемпионате Украины киевляне сейчас занимают шестое место – в последнем матче одолели "Кудровку" (2:1), прервав четырехматчевую серию поражений в УПЛ, которая является клубным антирекордом.

"Фиорентина" замыкает турнирную таблицу Серии А, не одержав ни одной победы за 14 матчей – 6 ничьих и 8 поражений. В Лиге конференций "фиалки" выступают успешнее: обыграли чешскую "Сигму" (2:0) и австрийский "Рапид" (3:0), но уступили немецкому "Майнцу" (1:2) и греческому АЕКу (0:1).

Где смотреть матч Фиорентина – Динамо

В Украине поединок "Фиорентина" – "Динамо" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Фиорентина" – "Динамо".

Отметим, что в основном раунде Лиги конференций выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по шесть матчей с разными соперниками – три поединка дома и три на выезде.

После матча с "Фиорентиной" киевлян ждет еще один поединок основного этапа Лиги конференций – 18 декабря с армянским клубом "Ноа".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.